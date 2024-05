QUARTA, Vogliamo un'altra finale. Noi al top in Coppa

Fonte: dal nostro inviato a Brugge (Belgio)

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Vincenzo Italiano alla vigilia della semifinale di Conference League contro il Club Brugge, Lucas Martinez Quarta - difensore centrale della Fiorentina - ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di domani pomeriggio contro i nerazzurri belgi:

Sulle gare a eliminazione diretta e la specialità viola: "Sì, forse si preparano in modo diverso gare così. Siamo contenti del modo in cui lavoriamo, anche se ci piacerebbe fare le stesse cose anche in campionato. Cercheremo di portare la Fiorentina ancora in un'altra finale, per poi provare a vincerla".

Sui tanti gol fatti: "Sono contento di poter dare una mano alla squadra con i miei gol. Spero di farne ancora altri, oltre a dare il mio contributo in fase offensiva".

Sui gol fatti e il record vicino di Passarella: "Non ho mai parlato con lui ma mi inorgoglisce essere vicino a questo primato. Ora quello che mi auguro è di fare una grande partita, di vincere domani e di fare un'altra finale".

Se la vittoria della Coppa può cambiare il suo futuro: "Sarebbe bellissimo poter regalare a Firenze un trofeo: questo gruppo lo merita, nonostante qualche critica ricevuta e qualche sconfitta incassata, abbiamo sempre dimostrato di saper reagire. Si meritano una coppa la squadra, la città e i tifosi che anche domani ci sosteranno".

Se si immagina un ruolo diverso: "Il mister mi ha chiesto di giocare attaccante... (ride, ndr)".

Su che gara sarà quella di domani: "Sarà una gara simile a quella dell'andata. Ovvero spettacolare. Loro ci presseranno ma noi dovremo essere abili a sfruttare i loro errori e ripartire. Non dovremo mai cambiare però il nostro modo di giocare che in questi tre anni ci ha dato risultati".