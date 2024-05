CORR SPORT, Italiano: 3 dubbi per l'Olympiacos

FirenzeViola.it

Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano sembra avere le idee abbastanza chiare circa l'undici da mandare in campo ad Atene contro l'Olympiacos il prossimo 29 maggio. Tre sono i principali dubbi che il tecnico siciliano si sta portando dietro. Il primo riguarda il centrale di difesa da mettere a fianco a Martinez Quarta. Se l'argentino, nonostante qualche amnesia difensiva, è una risorsa, anche offensiva, troppo importante per i viola, vicino a lui giocherà uno tra Milenkovic,in vantaggio, e Ranieri.

Un altro dubbio importante riguarda le condizioni di Bonaventura. Per sfide come quella di Atene serve gente al 100% e al momento Jack non sembra essere al top. Italiano probabilmente a Cagliari cerca di dargli minuti come contro il Napoli, se non dovesse farcela è pronto a giocare Rolando Mandragora. L'ultimo punto interrogativo riguarda la punta: Nzola o Belotti. Fino ad un mese fa non ci sarebbe stata discussione, ma oggi, dopo il miglior periodo di forma dell'angolano da quando è a Firenze e la lombalgia che ha colpito il Gallo, il dubbio è diventato concreto.