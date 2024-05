DOSSENA, Salterà la Fiorentina per squalifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un giallo pesante per il Cagliari nella sfida decisiva per la salvezza a Sassuolo: pochi minuti dopo il vantaggio sardo nato proprio da un suo assist, il difensore centrale Alberto Dossena si è preso un giallo per un fallo a centrocampo che gli costerà caro. Dossena era infatti diffidato e salterà la prossima partita in Serie A, in casa contro la Fiorentina per l'ultima stagionale della squadra di Ranieri.