TRA I DUE LITIGANTI GODE IL TERZO? LE COMBINAZIONI PER L'8° POSTO

L'inaspettato risultato del Torino ieri sera contro il Milan regala un nuovo capitolo a questo finale di stagione per la Fiorentina. Il pari in casa contro il Napoli sembrava poter bastare per garantirsi un posto nella prossima Conference League visto che sarebbe stato sufficiente un punto in due partite per la matematica certezza dell'ottavo posto, così però non sarà. Come racconta un famoso proverbio, spesso tra i due litiganti è il terzo a godere e il Torino di Juric, pur arrivando da dietro, con la vittoria contro il Milan si è portato ad una sola lunghezza dalla Fiorentina e ora può davvero credere in un risultato che pareva insperato solo qualche giorno fa.

Come si arriva all'ultima giornata

Arbitro del destino per l'ottavo posto rischia di essere l'Atalanta. Saranno infatti i bergamaschi ad attendere in casa prima il Torino per l'ultima giornata di campionato, poi la Fiorentina il 2 giugno nel recupero della partita annullata per i problemi che poi hanno portato alla tragica scomparsa di Joe Barone a marzo. La squadra di Gasperini, reduce dalla delusione di Coppa Italia ma anche dalla qualificazione in Champions e soprattutto protagonista della finale di Europa League tra tre giorni, ospiterà i granata 4 giorni dopo la partita destinata a segnare una stagione, per questo - qualunque sarà il risultato - non potrà essere concentrata al massimo sul Torino che invece ne potrà approfittare. Il Napoli giocherà una facile partita casalinga contro il Lecce già salvo: i partenopei hanno dimostrato grande fragilità, ma pensare ad una loro non vittoria contro i salentini è esercizio complicato. Per questo il destino passerà tanto, se non tutto, dal risultato di Cagliari-Fiorentina con orario ancora da definire. Con una vittoria viola, allora la partita contro l'Atalanta servirà solo per le statistiche, altrimenti rischia di diventare fondamentale per l'ottavo posto (sempre che la Fiorentina non sia già qualificata per la prossima Europa League vincendo la finale di Atene).

Un quadro complicato

Emerge un quadro piuttosto complicato in cui la Fiorentina potrebbe dover fare diversi calcoli per garantirsi l'ottavo posto. Perché in caso di arrivo a pari punti la squadra di Italiano è in vantaggio sia sul Torino che sul Napoli avendo una vittoria e un pareggio con entrambe. Elemento da non sottovalutare: non esiste la possibilità dell'arrivo di tre squadre a pari punti, quindi niente classifica avulsa che avrebbe comunque visto prevalere la Fiorentina. A Cagliari i viola andranno (probabilmente giovedì sera) in un clima di festa dopo la salvezza matematica dei sardi arrivata nel pomeriggio, per questo sperano di chiudere la questione e godersi così l'ultima partita a Bergamo, contro l'Atalanta, come l'ultima passerella della stagione.