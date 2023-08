NAZIONE, Dopo Mina c’è Grabara: accordo vicino

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il quinto acquisto estivo da parte della Fiorentina, Yerry Mina, che verra certificato nelle prossime ore subito dopo le visite mediche che verranno svolte in giornata a Roma, i viola sono vicini anche al sesto colpo di mercato. Si tratta del portiere Grabara, seguito da settimane da Barone e Pradè e ora ormai prossimo ad approdare al Viola Park. Secondo La Nazione, a breve il Copenaghen dovrebbe dare il via libera alla cessione sulla base di 6 milioni di euro di esborso da parte del club di Commisso. Con l’arrivo del colosso polacco, e in vista della Conference, l’alternanza con Terracciano sarà confermata come successo all’inizio della passata stagione con Gollini.