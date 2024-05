JURIC, Fantastico chiudere noni. Ora aspettiamo la Viola

FirenzeViola.it

Il Torino ha chiuso il campionato al nono posto e aspetta il verdetto della finale di Atene della Fiorentina per sapere se giocherà o meno la prossima Conference League. Ne ha parlato anche Ivan Juric, tecnico uscente dai granata, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta: "Secondo me è un risultato fantastico essere noni, in un anno difficile con infortuni e altro siamo arrivati a pari punti col Napoli. Poi oggi, secondo me, l'Atalanta ha avuto qualità tecniche eccelse. Abbiamo perso 3-0, ma conta che volevamo finire noni e questo è accaduto".

Come giudica i suoi tre anni a Torino?

"L'Atalanta è una squadra fortissima, la differenza sicuramente cambia rispetto al Toro nei soldi per comprare i giocatori. I tifosi giustamente vogliono di più, ma se noi pensiamo ai piazzamenti di questi tre anni e ai ragazzi in Nazionale dobbiamo essere contenti e ora aspettiamo la Fiorentina".