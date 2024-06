VIOLA, Tra gli osservati speciali europei c'è anche Vranckx

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere Fiorentino si analizza alcuni possibile osservati speciali dagli uomini di mercato della Fiorentina agli Europei. Sicuramente tra questi c'è l'attaccante azzurro Mateo Retegui e quello della Croazia Bruno Petkovic, che in patria hanno già dato vicino ai viola come eventuale vice del prossimo attaccante titolare. Nella lista, poi, vi è anche un centrocampista, con un passato in Serie A al Milan ma oggi in forza al Wolfsburg, che potrebbe essere quello di Aster Vranckx, belga ad un passo dalla Fiorentina già un anno fa prima che l'affare saltasse.