IKONE, In viola ai titoli di coda: valutato 10 mln

La Fiorentina cercherà di incassare il più possibile dalle cessioni in modo tale da garantirsi un gruzzoletto da investire sul mercato, scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Fra i primi nomi nella cerchia degli esuberi c’è Ikone, la cui valutazione allo stato attuale è di circa 10 milioni di euro. I suoi due anni e mezzo a Firenze non sono stati per nulla esaltanti, tant’è che la dirigenza viola aveva pensato di disfarsene già l’estate scorsa quando arrivarono gli interessamenti dell’Arabia.

Così come a gennaio per Ikoné si erano mosse Roma e Lazio. Adesso i giallorossi potrebbero tornare alla carica, con la Fiorentina che accetterebbe di buon grado di iniziare una discussione per il classe ’98, la cui esperienza in Toscana è ai titoli di coda.