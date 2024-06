ROMA, Occhi in casa Sassuolo: piace Pinamonti

FirenzeViola.it

Roma al lavoro sul mercato. E mentre si cerca la quadra per il rinnovo di Paulo Dybala altrimenti potrebbe anche verificarsi l’addio, c’è un’altra idea per l’attacco, ovvero Andrea Pinamonti. Secondo quanTo riportato da TMW, l'attaccante che piace anche a Cagliari e Fiorentina, può essere un’idea concreta per i giallorossi. La Roma studia la situazione. E guarda alle possibili occasioni di casa Sassuolo che con la retrocessione in Serie B dovrà rinunciare a qualche pezzo pregiato.