ITALIA, Seduta in corso con chi ieri non ha giocato dal 1'

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

All'indomani della vittoria contro l'Albania, l'Italia è tornata in campo a Iserlohn per una seduta di allenamento con chi non è sceso in campo ieri al BVB Stadion di Dortmund dal primo minuto. Contro una squadra giovanile del Borussia Dortmund - che ha nel suo undici anche Gatti, Folorunsho e Bellanova - Spalletti ha schierato i suoi con questo undici: Provedel; Cambiaso, Buongiorno, Darmian; Fagioli, Cristante; El Shaarawy, Raspadori, Zaccagni; Retegui.