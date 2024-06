DE SINOPOLI (ATF), Sul Franchi: "Posti non saranno 22 mila"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quale destino attende lo stadio Artemio Franchi nelle prossime settimane? La Nazione ha intervistato Federico De Sinopoli, Presidente ATF che esordisce così in merito alla questione: "Ci sono diverse problematiche. La prima è che i posti disponibili non saranno 22.000 come sbandierato in passato ma meno. Ci sono delle zone cuscinetto da rispettare, posti a scarsa visibilità che non potranno essere utilizzati per gli abbonamenti. Al momento non abbiamo la certezza di poter collocare tutti gli abbonati dello scorso anno se questi volessero sfruttare il diritto di prelazione".

Sul settore ospiti: "Potrebbe essere spostato all’estremità della Maratona, a ridosso della zona di cantiere, che rispetto alle previsioni si è allargato parecchio. Per assurdo si potrebbe anche fare a meno degli ospiti in Serie A, ma in Europa deve essere garantito un numero in percentuale e da lì non si scappa".

Sulle tempistiche: "L’impressione è che si rimanga nel cantiere del Franchi anche nella stagione ‘25/’26, abbiamo perso le tracce dell’ipotesi ‘Padovani’. Dovrebbe essere pronto in dodici mesi, ma i tempi mi sembrano stretti per arrivare al traguardo".