CALAMAI, Per la punta c'è tempo. Subito un mediano

Nel consueto appuntamento con il Caffè nero bollente su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così: "Mentre sono disposto a concedere del tempo per scegliere il centravanti perché quella è davvero una scelta che non si può sbagliare, credo che sia opportuno chiedere un'accelerazione sul fronte centrocampo: arriva un nuovo allenatore con una nuova idea di calcio, quindi è arrivato il momento di decidere alcune cose. Se resta Bonaventura, e si può decidere in un giorno, se resta Castrovilli, e lo si può decidere in un giorno, prendere un orientamento chiaro su Amrabat, e soprattutto capire chi debba essere l'anima e il regista di questa squadra.

Credo sia arrivato il momento di chiedere alla Fiorentina uno scatto in avanti in questo senso".