MARTINELLI, Se arriva un nuovo portiere andrà in prestito

In questa sessione di mercato si deciderà anche il futuro di Tommaso Martinelli che solamente due settimane fa ha vissuto a Bergamo l'emozione della prima gara tra i grandi. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio e anche La Repubblica-Firenze, la Fiorentina valuterà bene il suo futuro. Se dovesse essere ceduto Christensen e dovesse arrivare un nuovo portiere e il classe 2006 non verrà promosso come secondo, si apriranno le strade del prestito, mossa utile per valutarne la crescita durante un’intera stagione e con continuità di impiego.