PUCCI (ACCVC), Impossibile organizzare campagna abbonamenti

Il tema Franchi è più che mai dibattuto fra i tifosi viola. La Nazione ha parlato con Filippo Pucci, Presidente ACCVC che ha espresso così i suoi dubbi sugli abbonamenti e sui lavori del Franchi: "La Curva Ferrovia non riesce a coprire gli abbonati di Fiesole dello scorso anno. Chiaramente il settore ospiti non può rimanere dov’è attualmente, per motivi di ordine pubblico e di zone cuscinetto da rispettare. La Fiorentina non ha alcuna risposta al momento e organizzare con questi presupposti la Campagna Abbonamenti è praticamente impossibile".

Sulla programmazione: "La cosa che da noia è non avere certezze. I tifosi sanno di dover fare dei sacrifici, abbiamo chiesto di rimanere al Franchi e di non andare in giro per l’Italia. Però un cronoprogramma non c’è. La Fiesole è chiusa, quando si riapre? Non lo sa nessuno oggi. Al tifoso puoi chiedere un sacrificio con un termine, sapendo che poi si tornerà in una casa migliore. In questo momento siamo venuti via di casa ma non sappiamo quando ci potremo rientrare".