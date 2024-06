FROSINONE, Brescianini in vendita per fare cassa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano laziale Ciociaria Oggi questa mattina ha analizzato la situazione legata al mercato estivo del Frosinone. La formazione gialloblu, nonostante la retrocessione in Serie B, ha messo in mostra tanti talenti su cui hanno messo gli occhi tanti club di massima serie. Su tutti Abdou Harroui e Marco Brescianini. In particolare sul centrocampista scuola Milan ci sarebbero, QUI la notizia completa, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Napoli.

Secondo il giornale frusinate il club del patron Stirpe vorrebbe, tramite la cessione di questi due calciatori, riuscire ad ottenere un tesoretto tale da finanziarsi le prossime mosse in entrata. Per Brescianini, ricordiamo che il 50% dell'incasso spetterà al Milan, il Frosinone chiede circa 12 milioni.