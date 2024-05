ITALIA, Bonaventura e Biraghi out dall'Europeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha reso noti i trenta giocatori che prenderanno parte al raduno in programma a Coverciano il prossimo 31 maggio in vista degli Europei 2024. Out Giacomo Bonaventura e Cristiano Biraghi, unici viola che erano in lizza per una possibile convocazione. Questa la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Scalvini

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Ricci

Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni