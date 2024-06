NAZIONE, Pobega e Brescianini: le mosse a centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come sottolinea La Nazione stamani nel suo punto sul mercato della Fiorentina, l'attaccante resta la priorità ma non per questo perde di vista anche le altre caselle da completare. C'è un centrocampo da ricostruire e in attesa dei responsi sulle questioni Castrovilli e Bonaventura, il club viola si è messo per Tommaso Pobega, classe 1999 sotto contratto fino al 2027 con il Milan. Operazione che potrebbe essere messa in piedi sulla base di 10 milioni con l'idea di fare un contratto pluriennale. Sempre a centrocampo, l'altro obietto resta Marco Brescianini, anche lui a cifre simili.