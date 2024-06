TUTTOSPORT, Corsa a 4 per Brescianini: chiesti 12 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport fa il punto su uno dei giocatori più corteggiati delle ultime ore in Serie A, ovvero Marco Brescianini: il centrocampista del Frosinone, nonostante la retrocessione in B, ha stregato mezza Serie A. Per questo il dt gialloazzurro Angelozzi chiede 12 milioni per cederlo (il 50% sulla vendita spetta al Milan). Sul classe 2000 sono in pressing Fiorentina, Atalanta, Napoli e Bologna.