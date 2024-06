EUROPEI, La Fiorentina sguinzaglia i suoi osservatori

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche gli occhi della Fiorentina sull'Europeo. Tanti i talenti da seguire e vedere giocare dal vivo nella competizione continanetale iniziata ieri. Molti club inviano così i loro dirigenti ed osservatori negli stadi dove si gioca e altrettanto ha fatto e farà la Fiorentina. D'altronde già ieri in campo c'era un giocatore già seguito dai viola come Füllkrug (ormai consolidatosi nel Borussia) mentre stasera sarà in campo l'Italia di Retegui anche se l'attaccante del Genoa partirà dalla panchina.