VIOLA CANTIERE APERTO: I CRITERI DELLA LISTA DEI 25 E L'OPPORTUNITÀ ZANIOLO

La Fiorentina è un cantiere aperto. I lavori sono in corso e il mercato produrrà la lista dei 25 giocatori da consegnare a Serie A e UEFA prima dell'inizio della stagione, rispettando determinati criteri che garantiscono un equilibrio tra giocatori esperti e giovani talenti, oltre a promuovere lo sviluppo dei calciatori nazionali.

I criteri

La Fiorentina, come tutte le squadre, deve tenere conto di queste regole nella compilazione della propria lista. L'anno scorso per esempio la Fiorentina non riuscì a presentare 25 giocatori, proprio perché mancavano alcuni giocatori che non soddisfacevano alcuni paletti e di conseguenza fu costretta a consegnare una lista non completa con meno calciatori. Ecco quali sono i criteri.

1. Massimo di 25 giocatori: ogni squadra può registrare un massimo di 25 giocatori.

2. Giocatori formati nel club: almeno 4 giocatori devono essere formati nel club, ovvero devono aver trascorso almeno tre anni tra i 15 e i 21 anni nel settore giovanile del club stesso.

3. Giocatori formati in Italia: altri 4 giocatori devono essere formati in Italia, ovvero devono aver trascorso almeno tre anni tra i 15 e i 21 anni in un club italiano.

4. Under 22: i giocatori sotto i 22 anni non contano nel limite dei 25, permettendo alle squadre di integrare giovani promesse senza occupare posti nella lista principale.

L'opportunità Zaniolo

In questo senso rientra il nome di Nicolò Zaniolo, che in queste ultime settimane è stato accostato con forza alla Fiorentina, sia poiché il giocatore vorrebbe tornare a giocare in Italia, ma anche perché ai viola un giocatore come Zaniolo farebbe comodo per più di un motivo. Cresciuto nel settore giovanile viola, Zaniolo soddisfa i criteri per essere considerato un giocatore "formato nel club". Questo dettaglio è cruciale perché consente alla Fiorentina di inserire un giocatore di grande qualità senza occupare uno dei posti riservati a calciatori esterni o meno legati al club. Quindi l'inclusione di Zaniolo come giocatore cresciuto nel vivaio permette alla Fiorentina di risparmiare uno dei preziosi posti nella lista dei 25, che possono essere utilizzati per altri giocatori di talento, migliorando complessivamente la rosa. Questo non solo rafforzerebbe la squadra sul campo, ma consoliderebbe anche la filosofia del club di valorizzare i giovani talenti italiani.