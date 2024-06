MERCATO, Troppi 30 mln per Retegui. Avanza Sorloth

FirenzeViola.it

Il grande obiettivo dell'estate viola è regalare a Palladino un centravanti forte. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il club considera troppi in senso assoluto i 30 milioni che il Genoa chiede per Retegui, che resta comunque in cima alla lista dei candidati, e per questo valuta le alternative. Anche per questo ha scalato prepotentemente le gerarchie Alexander Sorloth.

29 anni a dicembre, 23 gol nell'ultima Liga con la maglia del Villareal, il norvegese avrebbe tutto quello che potrebbe risolvere il problema del centravanti. Caratteristiche atletiche e strutturali notevoli, dall’alto del suo metro e novantacinque di altezza, maturità psico-fisica e costo sui 30 milioni, trattabili.