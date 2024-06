RIBERY, Felice di essere qua perché amo Firenze

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Franck Ribery è il Magnifico Messere di questa edizione del Calcio Storico. Ecco le sue impressioni rilasciate ai giornalisti presenti: "E' la a prima volta che vengo qua ed è una bella esperienza, sono stato giocatore della Fiorentina per due anni avrei voluto vedere una partita così. Mi fa piacere essere qua perché amo Firenze, perché ho bei ricordi ed ho avuto sempre un bel rapporto con le persone, speriamo che oggi sia una bella partita".

Il sindaco l'ha invitata al Tour de France? "Sono contento perché il Tour è molto famoso e il fatto che parta da Firenze è bellissimo"

Come va il corso a Coverciano? "Siamo tutti insieme per 5 settimane, è importante per crescere, imparare tante cose e mi sento bene con gli altri corsisti a Coverciano"

Farà il tifo per la Francia agli Europei? "Farò il tifo con la Francia perché sono francese ma spero vada bene anche l'Italia"