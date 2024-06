LUTTO, L'Arsenal piange Kevin Campbell

FirenzeViola.it

Un altro lutto nel calcio che perde Kevin Campbell, ex giocatore tra le altre squadre dell'Arsenal cui ha legato in particolare la sua carriera tra l'88 e il 95. Campbell aveva 54 anni e proprio l'Arsenal lo piange sui propri profili social: " Siamo devastati nell'apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin".