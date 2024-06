POBEGA, Il Milan valuta una sua cessione per 12/13 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si muove in uscita e uno che potrebbe presto partire è Tommaso Pobega, in questa stagione il centrocampista ex Torino è finito ai margini del progetto.

Negli ultimi giorni, la Fiorentina si è interessata al giocatore ma anche altri club italiani come Bologna e Torino. Lo scoglio è rappresentato dal prezzo visto che i rossoneri lo valutano 12/13 milioni, una cifra che la società viola non sarebbe disposta a spendere.