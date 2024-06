NAZIONE, Il mercato agli Europei: 7 osservati speciali

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Gli scout di Daniele Pradè sono già partiti alla volta della Germania, accreditati più o meno in tutte le partite dell’Europeo, si legge su La Nazione che stila una lista di giocatori che la Fiorentina potrebbe osservare durante la manifestazione. La prima proposta è Billy Gilmour, classe 2001 scozzese entrato nella ripresa nella disfatta dell’esordio con la Germania. Gioca nel Brighton, dove per De Zerbi era una pedina importante. Poi Luka Sucic, trequartista croato classe 2002 del Salisburgo.

Sempre a centrocampo sarebbe un ottimo innesto Christoph Baumgartner, austriaco. In attacco idee interessanti. Quello con gli occhi più addosso di tutti è Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea. Nella Danimarca speranze riposte su Jonas Wind, attaccante del Wolfsburg da 12 gol in stagione. In casa Repubblica Ceca c'è Adam Hlozek, classe 2002, non un titolarissimo del Bayer Leverkusen. Ma se davvero la Fiorentina volesse puntare su un talentino, il nome da appuntarsi è quello di Leo Sauer.