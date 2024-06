ATALANTA, La sfida con i viola prosegue sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida tra Atalanta e Fiorentina sembra proseguire anche a giugno in pieno mercato. Come riporta oggi il Corriere di Bergamo, le due società hanno diversi obiettivi in comune.

L'ultimo di questi è Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 del Frosinone, inizialmente seguito dalla società gigliata ma nei giorni scorsi anche i bergamaschi si sono inseriti per il giocatore.

Per non parlare anche di Nicolò Zaniolo: Atalanta e Fiorentina sono per ora le uniche intenzionate a voler riportare l'ex Roma in Italia dopo due anni all'estero. L'ultimo dei nomi è il gioiellino 2004 del Monza Valentin Carboni che l'Inter lo valuta ben 30 milioni.