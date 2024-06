REBIC, L'ex viola torna in Italia? Ecco chi lo cerca

FirenzeViola.it

Ante Rebic, dopo gli anni in viola e al Milan è reduce dalla stagione al Besiktas ma il suo nome circola molto in Italia. Per SkySport il Verona del neo tecnico Zanetti lo ha messo nella lista. Per lui sarebbe un ritorno dopo alcuni mesi nel 2016, in prestito proprio dalla Fiorentina. Ma dalla Turchia, si parla anche di un forte interesse da parte del Palermo, in serie B.