COR. SPORT, L'Atalanta spinge per Zaniolo. Viola c'è

L’Atalanta continua ad avere intenzioni molto serie per Nicolò Zaniolo: l’idea del club nerazzurro è quella di proporre un prestito con riscatto al Galatasaray, che ha registrato da tempo la volontà dell’attaccante di rientrare in Italia. La vicenda, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport è seguita con interesse dalla Fiorentina, storica estimatrice del ragazzo. Nelle ultime settimane infatti si è parlato di una vera e propria corsa a due tra Fiorentina e Atalanta per aggiudicarsi le prestazione dell'ex giallorosso.