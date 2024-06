ITALIA, Le probabili scelte di Spalletti: ok Scamacca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia non si è sbilanciato ma le indicazioni sulla probabile formazione dell'Italia per affrontare l'Albania nel suo esordio all'Europeo sono abbastanza chiare. Negli ultimi due giorni - riporta TMW - nelle sue prove tattiche ha insistito sulla difesa a quattro, un 4-2-3-1 che avrà in Gianluca Scamacca il suo terminale offensivo. Nella difesa a quattro scontata la presenza di Bastoni e anche quella di Dimarco, con Calafiori sul centro-sinistra e Di Lorenzo laterale di destra a completare la linea. In attacco, alle spalle del centravanti dell'Atalanta, agiranno i tre giocatori che dovranno darci maggiore imprevedibilità: Chiesa, Frattesi e Pellegrini.

Probabile formazione Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.