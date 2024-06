FUNARO, Schmidt su Franchi? Servono coerenza e...

FirenzeViola.it

La candidata a sindaco Sara Funaro, al ballottaggio con Schmidt nel prossimo weekend, a margine di un evento cittadino ha risposto proprio a quest'ultimo che ieri ha detto di voler bloccare i lavori al Franchi: "Schmidt dice il tutto e il contrario di tutto, come tra le altre cose aver descritto il progetto del Franchi come il più bello. Credo che chi si candida a sindaco di una città come Firenze debba avere coerenza, visione, competenza e conoscenza, cose fondamentali e mi sembra ci sia molta confusione".