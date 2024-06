CALCIO STORICO, Oggi la finale. Le novità dell'evento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Oggi pomeriggio alle 18 va in scena la finale del Calcio Storico Fiorentino, in Piazza Santa Croce con la sfida tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. La Nazione la definisce "la più classica delle finali". Si giocherà in anticipo di una settimana rispetto a San Giovanni a causa del ballottaggio per l'elezione a Sindaco e i due Magnifici Messeri saranno Franck Ribery e Luca Minetti, coach della Rari Nantes reduce dalla promozione in A1.

Ai vincitori, oltre alla Vitella, andrà il palio, quest’anno realizzato da Alberto Bertini di Be Art. Le novità più rilevanti di quest’anno è il divieto di fasciatura alle mani e l’obbligo di terminare i placcaggi quando riprende l’azione dopo una caccia o un fallo laterale. L'altra novità riguarda la presenza, sul lato esterno delle tribune, di gigantografie che ritraggono i protagonisti della manifestazione e raccontano, in italiano ed in inglese, il Calcio Storico. Un’installazione realizzata dal Servizio Progetto Comunicazione del Comune e fortemente voluta dall’amministrazione per far conoscere ai turisti questa nostra tradizione e spiegare loro a cosa servissero le tribune.