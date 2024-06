QUARTA, Felice di rappresentare il mio paese in Coppa

FirenzeViola.it

Appena ufficializzate le convocazioni per la Copa America, il centrale difensivo della Fiorentina Lucas Martinez Quarta può festeggiare la chiamata alla competizione da parte di Scaloni che lo aveva lasciato fuori in occasione dei Mondiali: "Abbiamo finito le partite di preparazione - è il commento del difensore viola su Instagram - Ora parte la cosa più bella. Felice di poter rappresentare il mio paese in un'altra Coppa America".