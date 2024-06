ITALIA-ALBANIA, Azzurri in vantaggio per 2-1 all'intervallo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce il primo tempo a Dortmund, con l'Italia in vantaggio per 2-1. Dopo 30 secondi, gli azzurri subiscono gol dal centrocampista in forza al Sassuolo Nedim Bajrami.

Dopo altri 10 minuti, Alessandro Bastoni pareggia di testa su assist di Lorenzo Pellegrini e poi Nicolò Barella porta l'Italia in vantaggio con un tiro da fuori area. Azzurri vicini al terzo gol con il palo preso da Davide Frattesi.