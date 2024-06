JUVENTUS, Federico Cherubini lascia il club dopo 12 anni

FirenzeViola.it

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato l'addio del suo Dirigente Sportivo Federico Cherubini. Questo il comunicato del club:

"Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi, il prossimo 30 giugno si chiuderà l'avventura di Federico Cherubini alla Juventus.

Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus.

Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità. Con queste due parole possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro".