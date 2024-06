SKY, Idea Fausto Vera per la mediana. Delap per l'attacco

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

La Fiorentina continua a guardarsi intorno sul mercato sia per il ruolo di centrocampista, visto l'addio di Arthur che torna alla Juventus, sia per il ruolo di prima punta. Tra i tanti nomi che la dirigenza viola sta valutando in questi giorni, Sky Sport inserisce anche il centrocampista Fausto Vera, classe 2000 del Corinthians già cercato dalla formazione viola l'estate scorsa.

Per l'attacco invece spunta un nome nuovo: si tratta di Liam Delap, giovane talento inglese classe 2003 di proprietà del Manchester City nella passata stagione in prestito all'Hull City in Championship, dove ha realizzato 8 gol in 31 partite. Su di lui anche il Bologna.