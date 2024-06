LAURIENTÉ, Torna di moda? Il prezzo oggi è dimezzato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna di moda il nome di Armand Laurienté per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che sottolinea come l'ala francese, già accostato ai viola nelle scorse sessioni di mercato, con la retrocessione del Sassuolo in Serie B è in uscita da Reggio Emilia con un prezzo scontato. Se prima costava attorno ai 20 milioni, oggi per portare l'esterno a Firenze potrebbe bastare la metà inserendo vari bonus.