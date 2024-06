LISTA DEI 25, Le regole: Zaniolo potrebbe aiutare i viola

L'edizione odierna de La Nazione torna a parlare anche di un tema che guida ogni calciomercato, della Fiorentina e non solo: la lista dei 25 giocatori da consegnare a Serie A e UEFA che ha dei paletti ben precisi. Ogni squadra può mettere a disposizione del suo allenatore fino a un massimo di 25 elementi over 22 tra 17 calciatori "liberi", 4 giocatori formati in Italia e 4 dal proprio vivaio con almeno tre anni di militanza.

La Fiorentina ha chiuso la stagione con i soli Sottil e Ranieri a riempire quest'ultima casella ma con il ritorno di alcuni giovani non dovrebbero esserci problemi, così come nella lista dei 17, visti gli addii di Arthur, Maxime Lopez, Faraoni, Duncan e quelli possibili di Castrovilli, Bonaventura e Belotti. Ci sarà spazio per diversi nuovi acquisti, uno su tutti Nicolò Zaniolo che essendo cresciuto nel settore giovanile viola non andrebbe a pesare sulle altre liste.