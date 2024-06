FERRARA, 30 milioni per Retegui fanno quasi ridere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Chissicompra questa volta coincide con chissivota e col ndosigioca, il che genera un po' di confusione" scrive stamani Benedetto Ferrara sulle colonne de La Nazione. "Per fortuna - prosegue - ora la Fiorentina specifica al mondo che cerca un centravanti che sappia far gol. A volte è utile essere chiari, peccato che questo coming out faccia schizzare in alto i prezzi. Trenta milioni per Retegui fanno quasi ridere.

Magari agli Europei farà scintille. Chissà. Ma trenta milioni per sette gol sembrano uno scherzo, senza dimenticare che l'italo argentino è un ex obiettivo. Ma provare a chiedere 20mila euro per il vostro Califfone 50 del '92 con carburatore Dell'Orto del 19? Mah".