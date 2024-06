TOSCANA, Dove saranno allestiti maxischermi per l'Italia

FirenzeViola.it

Maxischermi, pizzerie, giardini pubblici, lidi e non solo. Oggi (alle 21) debutta l’Italia all’Europeo e il Corriere Fiorentino spiega come la Toscana si preparerà a tifare gli azzurri. A Certaldo, patria del CT Spalletti, non stanno nella pelle e si godranno la partita in piazza Boccaccio o alla pizzeria Maroni, la preferita di Spalletti, dove sono stati allestiti maxichermi. A Firenze invece l’attesa non è così alta, eppure saranno tanti i luoghi di ritrovo: sui lungarni — al «Molo», alla «Toraia» e all’ex area Kontiki — ci saranno maxischermi e cibo a volontà.

Da stasera, alle Cascine, anche «Ultravox» sarà dedicato all’Europeo e anche il «Light» di Campo di Marte, sotto la curva Fiesole, avrà televisioni, bevande e panini per tutti.