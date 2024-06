EUROPEI, Alle 15 Ungheria-Svizzera: il programma di oggi

FirenzeViola.it

Giornata piena per quanto riguarda gli Europei 2004 in Germania. Dopo Germania-Scozia di ieri che ha inaugurato la kermesse continentale e finita 5-1 per la Nazionale ospitante, il programma di oggi prevede tre partite. Alle 15 Ungheria-Svizzera completa il girone A guidato ora dai tedeschi a punteggio pieno e la Scozia rimasta a zero, con il primo tecnico italiano in campo, Marco Rossi sulla panchina dei magiari. Alle 18 Spagna-Croazia, dello stesso girone B dell'Italia che poi scenderà in campo alle 21 contro l'Albania.

Intanto ecco le formazioni ufficiali della prima sfida:

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Ct. Rossi.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah. Ct. Yakin