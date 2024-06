PIERGUIDI, Ecco perché Ribery Magnifico Messere

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Il presidente del calcio storico, Michele Pierguidi, ha parlato in occasione del corteo storico che apre la finale tra Azzurri e Rossi: "Polemiche perché si gioca il 15? Non si conosce la storia visto che per le elezioni non si è mai giocato perché c'è una legge che in concomitanza dei seggi vieta le manifestazioni. In altre occasioni o non si è giocato o abbiamo giocato a luglio, quest'anno l'abbiamo anticipato anche se tra campagna elettorale e organizzazione del calcio storfico è stata una faticaccia per me (neo eletto come presdiente del Quartiere 2, ndr), ma oggi c'è la finale perciò ci siamo.

Come è andata l'idea Ribery? E' a Coverciano per il corso di allenatore ed è un grande campione perciò credo sia bello per il calcio in costume avere lui che è appassionato di arti marziali e segue il calcio in costume appunto. Poi c'è anche Luca Minetti che ha fatto un risultato straordinario riportando la Rari Nantes , squadra più scudettata della città, in serie A, perciò entrambi se lo meritano"

Chi porterebbe entusiasmo alla Fiorentina come fece Ribery? Mi piacerebbe già che non si vendessero i migliori, Nico Gonzalez, Kayode e gli altri... Mi dispiacerebbe perderli. Un acquisto? I fiorentini pensano in grande e spero arrivi un grande campione"

Bianchi non soddisfatti dall'arbitraggio? Non mi permetto di entrare nell'operato degli arbitri perché lo faremo a competizione finita, certo la partita tra Bianchi e Rossi non è stata bella, l'invasione in campo non mi ha fatto dormire la notte e su alcune cose concordo con le parole del presidente dei Bianchi, speriamo che in futuro non accadano più certe cose e intanto abbiamo sanzionato i responsabili con la sospensione"