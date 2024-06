COR. FIO., Milenkovic e Barak: impegni europei e futuro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino analizza oggi le poche presenze dei giocatori della Fiorentina agli Europei in Germania. Il quotidiano si sofferma sulla totale assenza di giocatori viola nell'Italia di Spalletti. Ci sperava Biraghi, ci sperava anche Bonaventura, ma alla fine entrambi non sono partiti per l'impegno europeo. Gli unici giocatori gigliati presenti ad Euro2024 sono Milenkovic e Barak. Il primo stasera affronterà la temibile Inghilterra alle 21.00, ed il suo compito sarà quello di marcare il pericolosissimo Harry Kane.

Nonostante una stagione non vissuta ai massimi livelli, il serbo è stato tra i migliori in campo nella sciagurata finale di Atene contro l'Olympiacos, e dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione in maglia viola, anche se in caso di offerta importante il giocatore potrebbe anche partire dato l'alto ingaggio erogatogli dai viola. Anche per Barak si prospetta un esordio complesso, dato che dovrà affrontare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda la permanenza in viola, con il nuovo allenatore potrebbe rilanciarsi, ma al momento sono più che aperte le possibilità di vederlo lontano da Firenze.