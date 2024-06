MESSI, Carboni ha un futuro fantastico, godiamocelo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La prima da titolare con la maglia dell'Argentina e la benedizione di Lionel Messi. Difficile chiedere di più per Valentin Carboni, classe 2006 dell'Inter che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Monza di Palladino e ieri ha esordito dall'inizio con la maglia dell'Albiceleste, in amichevole contro il Guatemala: "Sono molto contento, ringrazio lo staff tecnico e i miei compagni - ha dichiarato a TyC Sports - si sono tutti complimentati con me e sono molto felice di questo. Scaloni mi ha detto di godermela, di giocare come faccio sempre, come so fare, di divertirmi e di godermi questi momenti che sono unici. Non so se andrò in Copa America - ha proseguito Carboni - stiamo tutti aspettando. Lo spero ma se non dovessi rientrare fa nulla, continueremo a lavorare. È uno dei giorni più felici della mia vita, sono molto felice".

Di Carboni ha poi parlato, alla stessa emittente, proprio Messi: "Ha un futuro fantastico, presente e futuro. Bisogna goderselo, come anche gli altri ragazzi giovani che stanno emergendo con grande forza. Si sta allenando con noi da quando siamo negli Usa, io lo avevo già visto nel Sub 20 ma ora è un giocatore diverso, molto più formato. Ha grandissima qualità”.