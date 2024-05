COR. FIO, Ranieri, altro errore: in panchina col Brugge?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A tre giorni dall'errore difensivo che è costato il momentaneo 2-2 di Thiago, la Fiorentina ci ricasca. Interpreti diversi (salvo Luca Ranieri, unico dei titolari di giovedì in campo ieri), contesto e avversario diverso, ma anche la rete siglata da Lazovic su rigore a inizio gara è originata da una sbavatura difensiva che ricorda molto quanto già visto in passato. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, che scrive come la Fiorentina ieri a Verona sia andata sotto su una situazione — le palle alte — che ormai è un punto debole acclarato. Una circostanza di cui adesso gli avversari iniziano ad approfittare. Si è anche trattato del secondo errore in sequenza di Ranieri, dopo quello nell’andata di Conference che ha spalancato la porta al brasiliano Thiago. In quell’occasione lui e Quarta erano rimasti allineati in orizzontale, invece si sarebbe dovuto staccare a protezione della porta.

Il Corriere aggiunge anche una previsione in vista di mercoledì. A questo punto, visto lo scarso periodo di forma, è probabile che proprio Ranieri, uno dei punti fissi degli undici di Italiano fino a qualche giorno fa, possa riposare lui in vista della semifinale di ritorno di mercoledì in Belgio. Il quotidiano locale si sofferma poi sui numeri difensivi in campionato: sono 39 i gol subiti in 34 partite di Serie A. Tutti ben distribuiti, visto che solo in 8 occasioni (quattro al Franchi e altrettante in trasferta) i viola non hanno preso gol. Lazio, Milan e Atalanta (le avversarie che hanno subito più o meno le stesse reti in serie A) si presentavano a questa giornata quota 12 (la Lazio) e 13 clean sheet. Ad eccezione del Napoli, che ha avuto una pessima stagione, per quanto riguarda le partite chiuse senza gol subiti la Fiorentina è più vicina ai numeri di chi lotta per non retrocedere (anche l’Hellas, ad esempio, è a 8 partite giocate senza subire reti; Lecce e Udinese a 7).