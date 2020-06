DALLA CROAZIA, Viola su Gojak ma c'è concorrenza

Dalla Croazia arriva la notizia che Amer Gojak lascerà la Dinamo Zagabria. Il centrocampista bosniaco, il cui contratto scadrà nel 2022, è circondato dalle tentazioni che, sottolinea la redazione sportiva del Jutarnji, chiamerebbero in causa Spagna, Germania e soprattutto Italia. Sul '97 nato a Sarajevo è stato a un passo dalla Fiorentina nella sessione di mercato di inizio 2020 e i Viola rischiano di entrare in competizione con altri due club di Serie A, non citati, che vorrebbero tesserarlo. Un aspetto da non sottovalutare è il prezzo, destinato a salire. Il problema principale, però, è di natura burocratica, essendo Gojak sprovvisto di passaporto comunitario. In molti lo ritengono il successore naturale di Pjanic nella Bosnia.