DAL VP, Jack si allena a parte con Nzola: le immagini

Fonte: dagli inviati L. Mauro e A. Di Nardo

La Fiorentina si allena al Viola Park alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League e prima della partenza per Brugge che avverrà verso l'ora di pranzo. Tutti presenti all'allenamento di rifinitura a parte Sottil e Castrovilli che non sarebbero stati in ogni caso della partita, ma sono soprattutto le condizioni di Jack Bonaventura a tenere banco: come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, il calciatore ha svolto la prima parte di riscaldamento con il gruppo ma al momento del lavoro con il pallone si è allenato a parte assieme ad un preparatore e a M'Bala Nzola.

Non risulta che Jack possa essere escluso dalla lista dei convocati, ma la sua presenza dal 1' domani a Bruges resta da valutare. Ecco le immagini di Firenzeviola.it: