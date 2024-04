CORR.SPORT-STADIO, Preferisco la Coppa. Testa al Plzen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Preferisco la Coppa". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio dopo il pareggio tra Fiorentina e Genoa ieri sera al Franchi. La squadra viola rimonta il Grifone grazie a Ikoné ma i pensieri sono tutti per giovedì. "Assalto al club ceco: si riparte dallo 0-0", aggiunge il quotidiano. Intanto però a squadra di Italiano non vince in campionato dal 26 febbraio e resta distante dalla zona Europa.