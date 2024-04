BURDISSO, ACF voleva il rinnovo. Roma ipotesi calda

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata di vigilia di coppa per la Fiorentina che oggi svolgerà l'ultimo allenamento a Firenze prima di partire per Bergamo, dove domani alle orre 21 si giocherà la semifinale di ritorno. Allenamento previsto alle ore 11 al Viola Park: da valutare le... Giornata di vigilia di coppa per la Fiorentina che oggi svolgerà l'ultimo allenamento a Firenze prima di partire per Bergamo, dove domani alle orre 21 si giocherà la semifinale di ritorno. Allenamento previsto alle ore 11 al Viola Park: da valutare le... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi