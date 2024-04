BURDISSO SALUTERÀ FIRENZE. ACCARDI-MACIA APRONO IL CASTING

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina alla fine della stagione. Il dirigente che ha accompagnato Pradè e Barone negli ultimi anni, ha l'ambizione di ripartire lontano da Firenze, con Daniele De Rossi che ha già chiesto ai Friedkin di poterlo portare alla Roma ma anche con altri club tra Sudamerica ed Europa pronti a chiamarlo per ricoprire un ruolo più centrale di quello che ha coperto in viola.

Cavallo di ritorno - Per sostituirlo, un nome che circola ormai già da qualche settimana, è quello di Eduardo Macia, sotto contratto per altri due anni con lo Spezia, ma che risponderebbe presente in caso di chiamata ufficiale da parte di Pradè. Con il ds della Fiorentina i rapporti sono rimasti ottimi, e lo spagnolo sarebbe felice di poter tornare in una città che ha amato e che ama ancora.

L'alternativa - Ma il nome di Macia non è l'unico. La Fiorentina aveva pensato in passato a Pietro Accardi, attuale ds dell'Empoli, ed ora torna ad essere un serio candidato per sedersi al fianco di Pradè nella costruzione della squadra del futuro. Accardi da anni sta portando gli azzurri alla salvezza, accompagnando il lavoro di un presidente capace come Corsi, ma ora vorrebbe provare a spiccare il volo aumentando le proprie ambizioni di dirigente. La fame dello stesso Accardi è uno dei motivi per cui la Fiorentina potrebbe decidere di sceglierlo, anche se al momento siamo solo ai primi contatti indiretti ed esplorativi.

Si scaldano i motori - È evidente però che questa notizia di Burdisso spinga la Fiorentina ad accelerare nelle scelte da prendere in vista della prossima estate. Pradè e Ferrari stanno già immaginando come costruire il nuovo assetto coadiuvati da lontano (solo da un punto di vista dei chilometri di distanza dal New Jersey) dal presidente Commisso. Direttore sportivo e direttore generale hanno bisogno di inserire un altro dirigente che li aiuti nel quotidiano e che mastichi calcio per poi ricostruire una rosa che sarà rivoluzionata. Al momento dunque Macia e Accardi sono in corsa per questo ruolo, senza tralasciare l'ipotesi di nuovi nomi che al momento non sono usciti negli ambienti del calciomercato.