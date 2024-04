AMRABAT, La Juve è interessata: ipotesi scambio con Arthur?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna di Tuttosport, nel fare un punto sul mercato della Juventus, si sofferma in particolar modo sul centrocampo, che quest'anno ha rappresentato un vero e proprio problema per i bianconeri. Secondo quanto scritto dal quotidiano, Cristiano Giuntoli è già a lavoro per rinforzare un reparto che il prossimo anno potrebbe veder partire anche Rabiot e McKennie. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, oltre al sogno Koopmeiners e i vari Samardzic, Colpani e Thuram (fratelli minore dell'attaccante dell'Inter), ci sarebbe anche quello di Sofyan Amrabat. Il marocchino non verrà riscattato da Manchester United e nel suo futuro, si legge sul giornale, potrebbe esserci nuovamente la Serie A.

A giugno il giocatore tornerà a Firenze ma non per restarci e con un contratto in scadenza nel 2025 la sensazione è che possa essere ceduto per una cifra tra i 15 e i 18 milioni. Giuntoli lo aveva cercato già a Napoli quando il centrocampista era a Verona e il discorso si potrebbe riaprirsi anche in chiave Arthur, con un doppio scambio che potrebbe accontentare tutti.